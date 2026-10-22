Armonizare cu normele UE // R. Moldova va oferi mai multe oportunități întreprinderilor mici și mijlocii

Astfel, se vor modifica criteriile de clasificare a IMM-urilor. Mai exact, se majorează cifra de afaceri de la 25 mln de euro - la 50 de milioane de euro, precum și plafonul activelor deținute de la 21,5 mln de euro - la 43 de milioane de euro. Autorii susțin că aceste noi praguri financiare vor permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin.

„Totodată, proiectul propune reglementarea în legislație a categoriei întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps). În prezent, cadrul normativ de clasificare prevede doar categoriile microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile care depășesc pragurile aplicabile sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

O altă prevedere ține de instituirea unui mecanism de sprijin pentru finanțarea activităților de export. Acesta va include instrumente precum: acordarea de garanții sau asigurări ale creditelor la export, finanțarea directă ori refinanțarea acestor credite, precum și măsuri de sprijin privind rata dobânzii.

„Prin aceste măsuri, se urmărește diversificarea surselor de finanțare, reducerea dependenței exclusive de creditare bancară și consolidarea mecanismelor alternative de susținere a întreprinderilor”, scriu autorii în nota de informare.

De menționat că, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă principalul segment al economiei Republicii Moldova. Acestea reprezintă 99,7% din numărul total al întreprinderilor și generează peste 72% din cifra de afaceri la nivel național.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și a fost votat în prima lectură.