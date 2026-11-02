AȘM și Mitropolia Basarabiei își unesc eforturile pentru recuperarea memoriei istorice. Vor fi evocați doi mitropoliți originari din Basarabia

Întâlnirea a avut loc luni, 2 noiembrie 2026, la sediul Academiei, și a conturat primele inițiative ale colaborării mai între cele două instituții. La discuții au participat președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, vicepreședinții instituției, academicienii Eva Gudumac și Ion Hadârcă, secretarul general al AȘM, Liliana Condraticova, șeful Secției Management Academic și Relații Externe, dr. Tudor Braniște, precum și academicianul Mihai Cimpoi. Părintele Mitropolit a fost însoțit de părintele Vetcislav Cazacu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Basarabiei, discuțiile s-au axat pe cooperarea cu instituțiile de profil din România, prin: manifestări comune, cercetare, consilii și comisii de specialitate, precum și prin celebrarea împreună a sărbătorilor naționale. Aceste legături contribuie la consolidarea unui spațiu românesc de cunoaștere, cultură și spiritualitate, în care colaborarea firească dintre oameni și instituții dă continuitate apartenenței comune.

Președintele AȘM a vorbit și despre necesitatea susținerii tinerelor talente și a creării unor oportunități de afirmare profesională în Republica Moldova. În acest context, a prezentat pregătirile pentru cea de-a V-a ediție a Festivalului cercetării și inovării, programată pentru 10 noiembrie 2026, sub genericul „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”. Evenimentul va oferi publicului posibilitatea de a cunoaște realizările și proiectele cercetătorilor, într-un an în care Academia marchează 65 de ani de la fondare și 80 de ani de la înființarea primelor institute de cercetare de tip academic.

„La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a mulțumit pentru primire și pentru deschiderea către o conlucrare mai apropiată. Ierarhul a exprimat recunoștința Mitropoliei Basarabiei față de membrii Academiei și față de intelectualii care au susținut, prin cercetare și atitudine publică, adevărul istoric, limba română și unitatea spirituală a neamului românesc”, se mai menționează în comunicat.

Astfel, s-a convenit ca să fie organizat un eveniment dedicat Mitropolitului Antonie Plămădeală, personalitate a teologiei și culturii românești, membru de onoare al Academiei Române și al Academiei de Științe a Moldovei. Născut la 17 noiembrie 1926, în acest an va fi marcat un secol de la nașterea ierarhului-cărturar.

Totodată, a fost discutată pregătirea în anul 2027 a unei manifestări comune dedicate mitropolitului Nestor Vornicescu. Asta pentru că se vor împlini 100 de ani de la nașterea sa. De asemenea, mitropolitul Antonie a exprimat și intenția implicării Mitropoliei Basarabiei la înființarea unui muzeu dedicat mitropolitului Antonie Plămădeală în localitatea sa natală. Un asemenea proiect ar putea păstra și valorifica mărturii despre viața și opera ierarhului, oferind generațiilor tinere un loc de întâlnire cu istoria și cu exemplul unei vieți închinate credinței și culturii.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și perspectivele realizării unor publicații, monografii și studii despre lăcașurile de cult din Basarabia. Cercetarea arhivelor, a istoriei parohiilor și a contribuției ctitorilor și slujitorilor poate sprijini atât cunoașterea patrimoniului, cât și păstrarea lui.

Astfel, Mitropolia Basarabiei dorește să dezvolte apropierea dintre profesori, cercetători, elevi și oameni de cultură. Ca exemplu a fost amintit faptul că peste 700 de cadre didactice din Episcopia de Bălți au avut posibilitatea, cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor, să participe la vizite în România, descoperind mănăstiri, muzee și locuri legate de viața marilor cărturari și mărturisitori.

Ca rezultat, întâlnirea a deschis perspectiva unei cooperări prin care cercetarea să ajungă mai aproape de comunități, iar patrimoniul și memoria acestora să beneficieze de atenția specialiștilor.