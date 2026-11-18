Promo-LEX precizează că, încă din 2017, Comitetul ONU împotriva Torturii a recomandat Republicii Moldova închiderea Penitenciarului nr. 13. Instituția are o capacitate de 570 de locuri, dar în decembrie 2025 acolo erau încarcerate 939 de persoane, care petreceau 23 de ore pe zi în celule.

Asociația atrage atenția și asupra lipsei serviciilor medicale în penitenciare. Deși trecerea unităților medicale în subordinea Ministerului Sănătății a fost agreată de Guvern în 2008 și recomandată de Comitetul ONU în 2017, transferul nu a fost realizat nici până în prezent.

În 2025, toate penitenciarele vizitate de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii aveau posturi vacante de medic, iar trei deținuți aflați în stadii terminale au murit înainte ca instanțele să examineze cererile lor de eliberare. Pentru remedierea situației, Promo-LEX propune adoptarea, în 2027, a unei legi care să finalizeze transferul unităților medicale și să extindă asigurarea medicală la toți deținuții.



