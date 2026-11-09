ASP a anulat 186 de calificative „Admis” la proba practică a examenului auto, de la începutul anului

Potrivit ASP, verificările urmăresc identificarea încălcărilor procedurii de examinare, a tentativelor de fraudare și a evaluărilor incorecte. Măsura este justificată prin necesitatea de a se asigura că dreptul de a conduce este acordat persoanelor care dețin competențele necesare pentru a circula în siguranță.

Printre abaterile depistate se numără traversarea intersecțiilor la semaforul roșu, neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule, efectuarea unor manevre periculoase și intervenția examinatorului asupra comenzilor mașinii pentru prevenirea unui accident.

ASP precizează că fiecare caz este analizat individual, în baza înregistrărilor și a altor probe. Persoana vizată poate prezenta explicații și probe, iar decizia de anulare trebuie motivată și poate fi contestată conform legii. Totodată, anularea rezultatului nu înseamnă automat că persoana examinată a comis o faptă de corupție, responsabilitatea candidatului și cea a examinatorului fiind analizate separat.

De la începutul anului, peste 27 de mii de candidați au obținut calificativul „Admis” la proba practică, iar cele 186 de rezultate anulate reprezintă aproximativ 0,68% din total. În aceeași perioadă, 11 examinatori au fost eliberați din funcție sau excluși din procesul de examinare.