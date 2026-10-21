„Asta ar însemna capitularea noastră, a tuturor”. Reacția lui Friedrich Merz la presiunile tandemului Putin-Trump asupra Ucrainei

Declarația a fost făcută de cancelarul federal german Friedrich Merz, în cadrul forumului „Global Dialogue”, desfășurat la Berlin, pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra autorităților ucrainene, scrie Digi24.RO.

„Nu sprijinim Ucraina cu scopul de a prelungi acest război”, a subliniat Merz. Totodată, el a exclus posibilitatea capitulării Ucrainei, în special a unei capitulări necondiționate.

„O capitulare sau, cu atât mai mult, o capitulare necondiționată a Ucrainei este exclusă. Pentru că asta ar însemna capitularea noastră a tuturor”, a declarat cancelarul german.

Merz a precizat că Germania va continua să sprijine Ucraina, inclusiv din propriul interes, reiterând disponibilitatea Berlinului și a partenerilor europeni de a participa la negocieri.