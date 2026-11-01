Astăzi au loc alegeri noi în șapte localități din R. Moldova

La ora 07:00 au fost deschise toate cele 12 secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși peste 18 000 de alegători.

„Alegătorii, care nu se pot deplasa la secția de votare, pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu până la ora 14:00. Cererea va fi însoțită și de un certificat medical”, se menționează în nota informativă a autorității electorale.

Potrivit datelor, peste 2800 de cetățeni și-au exercitat deja dreptul la vot către ora 12:00, Procesul de vot decurge fără incidente.

Conform regulilor, procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Amintim că, alegerile locale noi pentru funcția de primar sunt organizate în: satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și satul Chirsova, UTA Găgăuzia. În satul Tomai, UTA Găgăuzia va fi aleasă o nouă componență a consiliului local.

În satul Delacău, raionul Anenii-Noi are loc un referendum local de consultare a cetățenilor privind exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului localității.