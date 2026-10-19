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Atac al Rusiei asupra Kievului: O femeie a murit / Au fost vizate, între altele, o staţie de metrou şi un bloc cu 25 de etaje

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Atac al Rusiei asupra Kievului: O femeie a murit / Au fost vizate, între altele, o staţie de metrou şi un bloc cu 25 de etaje

O femeie a murit în urma unui nou atac al Rusiei asupra Kievului, a anunţat primarul Vitali Klitsciko pe Telegram. Au fost vizate de atac şi o staţie de metrou şi o clădire rezidenţială de 25 de etaje.

Atacul, care a vizat şi clădiri nerezidenţiale şi o unitate medicală, a rănit alte trei persoane în Kiev, a precizat primarul. Un martor citat de Reuters a auzit explozii în oraş, transmite news.ro.

După o scurtă pauză, Statele Unite au reluat furnizarea de informaţii critice pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor cu rachete ruseşti, a declarat în weekend preşedintele Volodimir Zelenski, aceste informaţii fiind esenţiale pentru avertizarea cu privire la rachetele de mare viteză pe care Moscova le-a lansat în valuri.

Zelenski a discutat cu emisarii SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce aceştia au vizitat Kievul luna aceasta, în contextul în care administraţia americană încearcă să medieze un acord pentru a pune capăt războiului pe care Rusia l-a declanşat prin invadarea vecinului său în 2022.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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