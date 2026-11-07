Atac armat în Cracovia: cinci morți și 12 răniți. Autorul a fost împușcat de poliție și dus la spital

Potrivit Poliției din Malopolska, atacul s-a produs în jurul orei locale 15:00. Un bărbat ar fi intrat cu mașina în piață și a început „să tragă la întâmplare asupra trecătorilor din mașina sa”.

Polițiștii au intervenit și l-au împușcat pe atacator. Acesta a fost reținut și transportat la spital. Autoritățile nu au anunțat deocamdată care ar fi fost motivul atacului.

În urma incidentului, autoritățile din Cracovia le-au cerut locuitorilor să evite Piața Principală, unde au intervenit mai multe echipaje ale serviciilor de urgență. Poliția a desfășurat o operațiune și pe strada Dietla.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că este informat permanent despre evoluția situației de către Ministerul de Interne.

„Ministrul de Interne mă ține la curent cu situația din Cracovia în urma tragicului atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a transmis Tusk.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-a declarat „profund îngrijorat” de atac și a anunțat că șeful Biroului Național de Securitate se deplasează la Cracovia.

„Rămân în contact cu autoritățile competente și aștept o explicație completă a circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic”, a declarat Nawrocki.

Ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a făcut apel la calm și a precizat că procurorii, poliția și celelalte servicii competente strâng probe și investighează circumstanțele atacului. El a dat asigurări că autorul va fi tras la răspundere.

Inițial, presa poloneză, citând serviciile de pompieri, anunțase două persoane decedate și cel puțin zece răniți. Bilanțul a fost ulterior actualizat de Poliția din Malopolska la cinci morți și aproximativ 12 răniți.