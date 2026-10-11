Atac asupra aeroportului din Riad // MAE anunță că nu sunt moldoveni printre victime

Totodată, precizează MAE, la linia telefonică de urgență a Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni în legătură cu acest incident.

„Ambasada Republicii Moldova monitorizează în continuare evoluția situației și menține legătura cu autoritățile competente pentru verificarea eventualelor informații privind cetățenii moldoveni care s-ar putea afla în zona afectată”, se arată în mesajul publicat de MAE.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe anunță că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației și de datele confirmate de autoritățile competente.

Amintim că, în urma atacului asupra Aeroportului Internațional „King Khalid” din Riad, 12 persoane și-au pierdut viața, iar 309 s-au ales cu diverse traume.

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