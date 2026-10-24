Atac cibernetic asupra serviciilor publice digitale: circa 11 milioane de solicitări de accesare, blocate de autorități

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, Republica Moldova a fost ținta unui atac cibernetic care a afectat disponibilitatea unor servicii online și care ar putea face parte din atacurile hibride împotriva țării.

„Am avut și un atac cibernetic în ultimele zile. În urma lui, unele servicii online au devenit indisponibile. Atacul a vizat o serie de servicii publice digitale ale statului, fiind înregistrate circa 11 milioane de solicitări de accesare. Bănuim că face parte din atacurile hibride împotriva Republicii Moldova. Situația este în curs de investigare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC), atacul s-a produs în noaptea de 22 octombrie. Autoritățile au depistat activități neobișnuite în accesarea serviciilor publice digitale și în interogările de date.

Ca măsură preventivă, serviciile vizate au fost deconectate, iar despre incident au fost informate Poliția și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În prezent, lucrările de securizare continuă, inclusiv în weekend. Din acest motiv, unele servicii sau platforme digitale pot fi temporar indisponibile ori greu accesibile.

Autoritățile avertizează că datele personale ar putea fi folosite în tentative de fraudă. Escrocii se pot prezenta drept reprezentanți ai instituțiilor publice, ai băncilor sau ai altor organizații și pot invoca numele și IDNP-ul persoanelor pentru a le câștiga încrederea.

Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute. Cunoașterea datelor personale de către un apelant nu confirmă că acesta reprezintă o instituție oficială.

Autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigația avansează și vor fi disponibile rezultate confirmate