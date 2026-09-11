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Atac cibernetic în R. Moldova. Mai multe resurse web guvernamentale, afectate

Cristina Vlah
Atac cibernetic în R. Moldova. Mai multe resurse web guvernamentale, afectate

Mai multe instituții guvernamentale din R. Moldova au fost atacate cibernetic astăzi, 11 septembrie. Despre acest lucru anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC).

„Unele resurse web guvernamentale sunt afectate de un atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), ceea ce poate cauza dificultăți sau indisponibilitate temporară la accesarea acestora”, se menționează într-o notă de informare a STISC.

În acest sens, echipele tehnice ale instituției întreprind toate măsurile necesare pentru diminuarea impactului atacului și restabilirea funcționării normale a resurselor afectate.

La ora publicării acestui articol, nu funcționau site-urile Guvernului, ale Președinției, ale ministerelor, site-ul Consiliului Superior al Procurorilor, precum și ale altor instituții.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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