Atac masiv cu drone în regiunea Moscova. Peste 80 de aparate au fost doborâte, iar patru aeroporturi au fost închise

The Kyiv Independent scrie că dronele ucrainene au lovit regiunea Moscova într-un atac masiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană din regiune sunt mobilizate.

Dronele ar fi pătruns în regiune din diferite direcții și în mai multe valuri.

Jurnaliștii ucraineni, citați de mediafax.ro, notează că nu este încă clar dacă au fost lovite ținte în timpul atacului.

Ulterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că au fost doborâte încă 24 de drone care se îndreptau spre capitală.

„La locul prăbușirii resturilor lucrează specialiști ai serviciilor de urgență”, a scris Sobianin pe rețelele de socializare.

Potrivit jurnaliștilor, aeroporturile din capitala Rusiei – Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Žukovski – sunt închise.