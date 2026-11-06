Atacul cibernetic // Guvernul va crea un grup de lucru pentru consolidarea securității informaționale

Șeful statului a menționat că grupul respectiv va fi condus de prim-ministrul Vasile Tofan și va avea la dispoziție o lună pentru a pregăti propuneri privind securizarea datelor și modernizarea infrastructurii digitale.

Potrivit Maiei Sandu, autoritățile intenționează să verifice securitatea serviciilor publice electronice, să limiteze accesul neautorizat la datele cu caracter personal și să înăsprească cerințele privind achizițiile din domeniul tehnologiei informației, scrie Moldpres.

În ceea ce privește atacul cibernetic recent, președintele a precizat că acesta nu a afectat integritatea datelor bancare, iar informațiile IBAN ale unor cetățeni, obținute de atacatori, nu sunt suficiente pentru accesarea conturilor bancare.

Totuși, a precizat Sandu, băncile urmează să informeze suplimentar clienții ale căror date ar fi putut fi compromise, pentru a intensifica monitorizarea eventualelor operațiuni suspecte.

Maia Sandu a subliniat că principalul risc constă în utilizarea informațiilor sustrase pentru înșelarea cetățenilor. De exemplu, atacatorii ar putea combina IDNP-ul unei persoane cu date despre traseele sale de deplasare, permisul de conducere sau IBAN-ul pentru a se da drept reprezentanți ai băncilor ori ai Poliției și a obține informații suplimentare.

În acest context, președintele a îndemnat cetățenii să fie vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare persoanelor care îi contactează în astfel de circumstanțe.