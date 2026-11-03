Atacul cibernetic, principalul subiect în spațiul informațional online în ultima săptămână din octombrie, StratCom

Potrivit analizei, canalele cu orientare pro-rusă au exploatat vulnerabilitățile cu care s-a confruntat statul în domeniul securității cibernetice, încercând să atribuie responsabilitatea exclusiv autorităților și partenerilor occidentali, fără a lua în considerare alte posibile explicații.

Un alt subiect utilizat în campaniile de dezinformare a fost semnarea Acordului de cooperare tehnico-militară cu Ucraina. Schimbul de experiență în domeniul apărării a fost prezentat drept o implicare a Republicii Moldova în război.

StratCom menționează că același eveniment a fost prezentat diferit în funcție de publicul vizat. Pentru vorbitorii de limbă rusă au fost distribuite comentarii sarcastice, în timp ce publicului vorbitor de română i-au fost oferite versiuni neutre sau materiale ale unor experți ruși, fără siglele surselor originale, pentru a crea impresia că provin din surse independente.

Analiza a identificat și o rețea de canale care publică aceleași știri și comentarii la ore fixe, fără să indice sursele sau să utilizeze funcția de redirecționare. Potrivit StratCom, această metodă creează impresia că informațiile sunt confirmate de mai multe surse independente, deși mesajele sunt, în realitate, preluate și distribuite repetat.

Totodată, cu două săptămâni înaintea alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie, au fost lansate apeluri către observatorii internaționali privind presupuse fraude electorale. StratCom susține că aceste mesaje urmăresc pregătirea terenului pentru contestarea ulterioară a rezultatelor scrutinului.

Subiectele cu cele mai multe vizualizări din spațiul informațional online au fost identificate în baza datelor furnizate de platforma LetsData.