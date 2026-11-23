Atacul a avariat blocul de locuinţe din Dymer, un oraş din districtul Vyshhorod, provocând un incendiu şi lăsând "distrusă" o secţiune care se întindea pe cinci etaje, a declarat Tymur Tkachenko, guvernatorul regiunii Kiev, citat de news.ro.

Într-o informare actualizată în jurul orei locale 6:00 dimineaţa, Tkachenko a confirmat că echipele de salvare au descoperit al zecelea cadavru sub dărâmături.

În jurul orei 3:30 dimineaţa, ora locală, Tkachenko a anunţat că o femeie în vârstă de 79 de ani a fost salvată din dărâmături şi transportată la spital.

Operaţiunile de căutare şi salvare continuă, deşi Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei (DSNS) a raportat că eforturile de intervenţie sunt îngreunate de atacurile ruseşti continue.

"Munca echipelor de salvare este complicată de ameninţarea constantă a atacurilor ruseşti repetate şi a alertelor de raid aerian, care îi obligă să-şi suspende operaţiunile", a declarat DSNS.

Într-o operaţiune de salvare deosebit de dramatică, în seara zilei de 22 noiembrie, personalul de urgenţă a recuperat un copil mic de sub dărâmături. Băiatul era încă în viaţă. Potrivit ministrului de Interne, Ivan Vyhivskyi, băiatul de 7 ani, David, a fost salvat din clădirea prăbuşită după ce a petrecut aproape 14 ore sub dărâmături. Echipele de urgenţă au găsit mai întâi obiectele personale pe care familia lui David le-a recunoscut, înainte de a-l găsi pe David însuşi.

"Când băiatul i-a văzut pe salvatori, a început să le vorbească calm şi fără panică, repetând încontinuu că se simte bine", a relatat Vyhivskyi.

David se află în stare stabilă şi primeşte îngrijiri medicale.

Familiile celor care sunt dispăruţi stau în faţa ruinelor, aşteptând veşti despre soarta celor dragi. Printre ei se află şi pensionarul Arkadii Kozenko, care a declarat că fiul său în vârstă de 18 ani se afla în apartament în momentul atacului cu dronă.

Kozenko a primit un telefon în jurul orei 5 dimineaţa, prin care a fost informat că o dronă rusească a căzut pe blocul de locuinţe şi că a avut loc o explozie. Fiul său, Roman Komarenko, trebuia să meargă la un stagiu în cursul zilei, a spus el.

Kozenko este de părere că aliaţii occidentali ar trebui să furnizeze Ucrainei, în timp util, mai multe arme de care aceasta are mare nevoie, inclusiv rachete Patriot pentru a se apăra împotriva ameninţării balistice, pentru a pune capăt războiului mai repede.

"Trăim în frică", a spus Kozenko.

Ulterior, DSNS a furnizat detalii cu privire la identitatea a două dintre cele trei victime ucise în urma atacului. Una dintre ele a fost descrisă ca fiind o femeie în vârstă de 48 de ani. Cealaltă, o adolescentă de 18 ani.

Autorităţile din regiunea Kiev au raportat alte două atacuri mortale în regiune în aceeaşi zi: un atac cu drone asupra unui supermarket din Vyshneve, care a provocat moartea a două persoane şi rănirea a opt, precum şi un atac în Bila Tserkva, în urma căruia un bărbat a murit şi alţi patru au fost răniţi.

Regiunea va ţine o zi de doliu în 23 noiembrie, a declarat Tkachenko.