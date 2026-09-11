Atacuri aeriene masive ale Rusiei au lovit Kievul și alte regiuni, provocând moartea a 7 persoane și rănirea a peste 120

Atacul din timpul nopţii a rănit cel puţin două persoane şi a provocat un incendiu într-un bloc de locuinţe cu nouă etaje din Kiev, după un val mortal de atacuri desfăşurate joi în întreaga ţară, în urma căruia şapte persoane au fost ucise şi peste 120 au fost rănite, informează Kyiv Post, preluat de news.ro.

Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din districtul Dniprovski al Kievului, potrivit Administrației Militare a orașului Kiev. Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie prin reacție se îndreptau spre capitală.

Echipele de intervenţie au fost mobilizate la blocul cu nouă etaje, unde autorităţile oraşului au confirmat că cel puţin două persoane au fost rănite.

Atacul a avut loc după loviturile de joi asupra unor oraşe şi comunităţi din întreaga Ucraină, inclusiv Pavlohrad, Dnipro, Kramatorsk, Sumî, Zaporojie, Odesa şi Kiev. Cel puţin şapte civili au fost ucişi şi peste 120 au fost răniţi, inclusiv copii.