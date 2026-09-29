Atacuri asupra Kievului: O persoană a murit, numărul răniţilor a ajuns la 24, dintre care trei copii

Potrivit agenţiei Ukrinform, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat acest lucru pe Telegram: "Deja 24 de persoane au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra capitalei din 28 septembrie. Trei dintre acestea sunt copii", se arată în comunicatul citat de news.ro.

Şase persoane rănite, printre care doi copii, sunt îngrijite în spitalele din oraş.

După cum a relatat Ukrinform, consecinţele atacurilor ruseşti au fost înregistrate în patru cartiere din Kiev. Anterior, se raportase că o femeie a fost ucisă şi 21 de persoane au fost rănite.