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Atacuri asupra Kievului: O persoană a murit, numărul răniţilor a ajuns la 24, dintre care trei copii

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Atacuri asupra Kievului: O persoană a murit, numărul răniţilor a ajuns la 24, dintre care trei copii

Numărul persoanelor rănite la Kiev în urma atacurilor de luni a crescut la 24, a anunţat primarul Kievului, Vitali Klitschko, potrivit Ukrinform.

Potrivit agenţiei Ukrinform, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat acest lucru pe Telegram: "Deja 24 de persoane au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra capitalei din 28 septembrie. Trei dintre acestea sunt copii", se arată în comunicatul citat de news.ro.

Şase persoane rănite, printre care doi copii, sunt îngrijite în spitalele din oraş.

După cum a relatat Ukrinform, consecinţele atacurilor ruseşti au fost înregistrate în patru cartiere din Kiev. Anterior, se raportase că o femeie a fost ucisă şi 21 de persoane au fost rănite.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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