Atacuri cumplite asupra orașului Zaporojie sâmbătă dimineață: Cel puțin opt morți, dintre care trei copii

„Bilanțul atacurilor aeriene asupra orașului Zaporojie a ajuns la opt morți. Printre aceștia se află trei copii”, a declarat Ivan Fedorov, copreședinte al Consiliului de Apărare al regiunii cu același nume, scrie HotNews.

Atacul a provocat și cel puțin 16 răniți, iar 12 persoane sunt încă date dispărute, a adăugat acesta.

Un bilanț anterior al poliției naționale și al administrației militare din regiunea Zaporojie făcea referire la șapte morți în urma acestor noi atacuri frecvente asupra capitalei regionale cu același nume, situată la doar câteva zeci de kilometri de linia frontului.

Blocuri lovite de bombe ghidate

„În această dimineață devreme, forțele ruse au lansat cinci bombe aeriene ghidate asupra cartierelor rezidențiale ale capitalei regionale (Zaporojie). Două dintre acestea au lovit clădiri de locuințe”, a precizat poliția națională într-un comunicat.

Persoane au fost salvate din dărâmături de către serviciile de urgență ucrainene, a potrivit unui reporter France Presse de la fața locului.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra teritoriului ucrainean în ultimele luni, provocând un număr tot mai mare de victime civile.

Eforturile diplomatice, cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt invaziei rusești a Ucrainei, care durează de peste patru ani, nu au dat încă niciun rezultat.