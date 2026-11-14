Atacuri la mare distanță. Ucraina lovește un centru petrolier rus și o bază aeriană militară

Forțele ucrainene au lovit, din nou, o instalație petrolieră din regiunea rusă Samara, un nod esențial pentru țițeiul destinat exportului, cunoscut sub numele de „Urals”, potrivit The Kyiv Independent, citat de Mediafax. De asemenea, ucrainenii au lovit aerodromul militar Lipețk-2, din regiunea Lipețk, a anunțat sâmbătă Statul Major General al Ucrainei.

Statul Major General a raportat un incendiu la stația de control al producției din Samara, situată în apropierea localității Prosvet (regiunea Samara), la aproximativ 950 de kilometri est de teritoriul controlat de Ucraina. Mai multe rezervoare de stocare a petrolului au fost cuprinse de flăcări.

Atacuri frecvente asupra centrului din Samara

Centrul din Samara primește țiței prin conducte din Tatarstan, vestul Siberiei și alte regiuni rusești. Acolo, petrolul este amestecat pentru a obține sortimentul „Urals”, care reprezintă până la jumătate din exporturile de petrol rusesc.

Instalația a fost o țintă frecventă în cadrul recentei campanii a Ucrainei care a vizat infrastructura petrolieră rusă. De asemenea, Statul Major General a confirmat un atac asupra aerodromului Lipețk-2, din regiunea Lipețk, situat la peste 340 de kilometri est de granița cu Ucraina.

Aerodromul Lipețk-2 a fost vizat în mod repetat de atacuri

Acolo au fost lovite un hangar în care se aflau echipamente speciale pentru întreținerea aeronavelor, un rezervor de combustibil pentru aviație și punctul central de comandă și control al aerodromului.

Și aerodromul Lipețk-2 a fost vizat în mod repetat. În decembrie 2025, partizani pro-ucraineni au incendiat două avioane de vânătoare rusești Su-30 pe un aerodrom din apropierea orașului Lipețk, conform informațiilor furnizate de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR). Se știe că această bază găzduiește aeronave rusești de tip Su-34, Su-35 și MiG-31.