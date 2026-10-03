Atacuri masive promise de Rusia asupra Ucrainei: Kremlinul avertizează diplomații și străinii să părăsească Kievul

Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat într-un comunicat că a „reiterat” corpului diplomatic avertismentul prin care „cetăţenii străini şi diplomaţii aflaţi la Kiev sunt îndemnaţi să părăsească oraşul”.

„Responsabilitatea pentru eventualele consecinţe negative revine în întregime celor care ignoră acest avertisment”, a adăugat ministerul, anunţând că „forţele armate ruse vor continua să lanseze represalii masive” împotriva „ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene”, scrie Digi24.RO.

Capitala Ucrainei a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni, iar atacurile ruseşti au lovit în special podurile, provocând ambuteiaje importante.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a calificat vineri situaţia din capitală drept „extrem de dramatică” şi a afirmat că Moscova „devastează” oraşul, atacând în mod sistematic infrastructura şi logistica acestuia.

Autorităţile ucrainene se tem mai ales de sosirea iernii, o perioadă critică în care Rusia ar putea da o lovitură puternică infrastructurii energetice a ţării, aşa cum s-a întâmplat în 2025.

La rândul său, Ucraina loveşte în mod regulat rafinăriile şi depozitele de petrol din Rusia, provocând o criză a combustibilului în această vară, precum şi depozite comerciale, nave de marfă şi alte infrastructuri.