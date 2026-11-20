„Trei persoane au fost ucise în urma atacului inamic asupra capitalei”, a declarat administraţia militară, adăugând că două persoane au fost rănite, informează news.ro.

Primarul oraşului, Vitali Kliciko, anunţase cu puţin timp înainte că rachetele balistice ruseşti au lovit trei poduri din Kiev şi că două dintre acestea au fost avariate.

„În urma atacului cu rachete balistice asupra capitalei, podul Podilsko-Voskresenski a fost avariat. Traficul de pe malul drept către malul stâng este în prezent blocat. „Podul Darnitski a fost, de asemenea, avariat”, a declarat Kliciko pe contul său de Telegram.

El a adăugat că podul Pivdenni a fost lovit din nou, fără a preciza dacă au existat pagube.

După ce au lansat atacuri asupra infrastructurii petroliere ruseşti încă din vară, ucrainenii au distrus parţial podul care leagă Crimeea anexată de teritoriul rus, o construcţie extrem de bine păzită, cu valoare simbolică deoarece este foarte preţuită de Vladimir Putin, şi o importantă cale de aprovizionare pentru această peninsulă şi pentru trupele ruse. Preşedintele rus a promis joi represalii „şi mai dureroase”.