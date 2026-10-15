Atacurile asupra navelor din Marea Neagră ajung pe agenda NATO. Nicușor Dan, în discuții cu Mark Rutte și Rumen Radev

Potrivit președintelui român, discuțiile cu oficialii bulgar și NATO s-au concentrat pe deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre și pe măsurile necesare pentru consolidarea apărării.

„În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente grave în apropierea țărmurilor României și Bulgariei. Nave comerciale sunt atacate și scufundate, iar marinari sunt uciși, răniți sau dați dispăruți”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului român a condamnat aceste atacuri, subliniind că ele pun în pericol nu doar viețile oamenilor, ci și comerțul internațional și infrastructura critică. „Aceste incidente sunt inacceptabile și trebuie să înceteze. Sunt în joc vieți omenești, comerțul global și infrastructura critică”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a comparat situația actuală cu incidentele provocate de dronele aeriene la frontiera României cu Ucraina, pe Dunăre, în urmă cu aproximativ un an. Atunci, potrivit acestuia, Bucureștiul a solicitat sprijinul aliaților și a primit echipamente militare care au contribuit la stabilizarea situației.

„Ne confruntăm cu un nou tip de provocare, similară celei de acum un an, de la frontiera noastră de pe Dunăre cu Ucraina, când a fost nevoie de echipamente militare pentru a răspunde amenințărilor reprezentate de dronele aeriene”, a precizat liderul român.

În opinia sa, noile amenințări necesită măsuri specifice pentru protejarea regiunii estice a Mării Negre.

Președintele României a acuzat, totodată, Rusia că încearcă să destabilizeze societățile europene, în special statele de pe Flancul Estic al NATO, și să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

„Răspunsul nostru este: «continuăm să sprijinim Ucraina». Este o chestiune de drept internațional și, în același timp, una care ține direct de securitatea României”, a subliniat Nicușor Dan.

În încheiere, șeful statului român a reafirmat angajamentul Bucureștiului de a-și apăra teritoriul, apele teritoriale și spațiul aerian, împreună cu aliații din NATO.