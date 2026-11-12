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Atacurile informatice asupra infrastructurii critice ar putea fi pedepsite cu până la 10 ani de închisoare

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Atacurile informatice asupra infrastructurii critice ar putea fi pedepsite cu până la 10 ani de închisoare

Atacurile informatice asupra infrastructurii critice, inclusiv a sistemelor din domeniul energetic, sănătății, transporturilor și sectorului bancar, vor fi considerate infracțiuni în formă agravată și ar putea fi pedepsite cu până la zece ani de închisoare. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă elaborată de Ministerul Justiției și aprobată joi de Guvern, transmite IPN.

Potrivit documentului, modificarea, ștergerea sau transferul neautorizat al datelor informatice, precum și blocarea accesului la acestea vor fi sancționate cu amenzi de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la doi la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, sunt prevăzute amenzi de la 100 000 la 200 000 de lei și interdicția de a desfășura anumite activități.

Pentru perturbarea sau întreruperea intenționată a funcționării unui sistem informatic, proiectul prevede pedepse de la doi la cinci ani de închisoare, amenzi sau muncă neremunerată în folosul comunității. Sancțiunile pot ajunge la șapte ani de închisoare dacă fapta provoacă daune în proporții mari, este comisă în interes material sau afectează mai multe sisteme informatice.

Pedepse de până la zece ani de închisoare sunt prevăzute pentru atacurile asupra infrastructurii critice, cele comise de grupuri criminale organizate sau care provoacă prejudicii deosebit de mari. Persoanele juridice riscă amenzi de până la 1,5 milioane de lei și lichidarea.

Modificările legislative urmează să fie examinate de Parlament.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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