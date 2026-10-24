Atacurile ruseşti au provocat moartea a 4 persoane şi rănirea a 78 în toată Ucraina în ultima zi

În primele ore ale zilei de sâmbătă, o dronă rusească a lovit o clădire rezidenţială din cartierul Obolon, în Kiev, rănind două persoane şi provocând un incendiu, a anunţat Administraţia Militară a oraşului Kiev, citată de news.ro.

Vineri, forţele ruse au atacat în timpul zilei oraşul Cernigov, din regiunea cu acelaşi nume, ucigând un bărbat şi rănind cel puţin 25 de persoane, potrivit autorităţilor locale.

În jurul orei locale 13:40, în Cernigov a fost declanşată o alertă aeriană din cauza unei ameninţări cu rachete. Câteva minute mai târziu, Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că drone şi o rachetă de croazieră cu cost redus, de tip Banderol, se îndreptau spre oraş.

Consiliul Municipal Cernigov a anunţat că două întreprinderi private au fost vizate în atacul rusesc, fără a oferi alte detalii.

În regiunea Doneţk, bombardamentele ruseşti asupra unei zone rezidenţiale din oraşul Kramatorsk, aflat pe linia frontului, au ucis o persoană şi au rănit alte şase, printre care trei copii, a anunţat Parchetul regional Doneţk pe 23 octombrie.

În Sloviansk, un alt oraş din regiunea Doneţk, situat pe linia frontului, atacurile ruseşti din ziua precedentă au ucis o femeie în vârstă de 62 de ani şi au rănit alte patru persoane, a scris primarul oraşului, Vadim Liakh, pe 24 octombrie.

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc asupra oraşului Dnipro a ucis o persoană şi a rănit alte opt, în timp ce alte trei persoane au fost rănite în comunitatea Pidhorodne, potrivit guvernatorului regional Aleksandr Ganja.

În regiunea Jîtomîr, un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Jîtomîr a rănit nouă persoane pe 23 octombrie, inclusiv doi copii, a anunţat Poliţia ucraineană.

În regiunea Harkov, forţele ruse au rănit şapte persoane, inclusiv o fată de 12 ani şi un băiat de 13 ani, a declarat guvernatorul regional Oleh Sinehubov. De asemenea, în urma atacurilor, locuinţe, întreprinderi şi benzinării au fost avariate sau distruse, a adăugat acesta.

În regiunea Herson, forţele ruse au atacat zone rezidenţiale din întreaga regiune, rănind şase persoane pe 23 octombrie, a anunţat Administraţia Militară Regională Herson.

În regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, trei persoane au fost rănite în atacurile ruseşti din ultima zi. Rusia a lovit o clădire de agrement, o clădire administrativă şi un depozit, a declarat guvernatorul regional Oleh Kiper.

În regiunea Sumî, Rusia a lansat 40 de atacuri asupra a 25 de localităţi, rănind cinci persoane în mai multe comunităţi în decursul ultimei zile, a anunţat administraţia militară regională. În total, alerta aeriană a fost activă timp de peste 18 ore, a adăugat administraţia.

În timpul nopţii, forţele ruse au lansat 126 de drone, dintre care 61 erau cu propulsie cu reacţie, a raportat Forţa Aeriană a Ucrainei. Ucraina a reuşit să doboare 101 drone, inclusiv 50 de drone cu propulsie cu reacţie, a precizat Forţa Aeriană.

Rusia a intensificat în acest an producţia de drone cu propulsie cu reacţie, care sunt mult mai greu de doborât decât predecesoarele lor cu elice, în timp ce Ucraina a reuşit să îmbunătăţească rata de interceptare în ultima lună.