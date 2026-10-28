Atenție! Aglomerație mare de camioane la posturile vamale de la frontiera moldo-română

Potrivit informațiilor oferite de Serviciul Vamal, această creștere este determinată de intensificarea sezonieră a exporturilor de cereale, reorientarea rutelor comerciale ale operatorilor economici din Republica Moldova și Ucraina odată cu declanșarea războiului, precum și sporirea tranzitului de mărfuri ucrainene prin țara noastră, în contextul bombardamentelor asupra infrastructurii din Ucraina.

„Datele publicate zilnic arată că numărul camioanelor procesate prin posturile vamale de frontieră, pe ambele sensuri, a ajuns la circa 3.000 în 24 de ore, comparativ cu aproximativ 2.000 în urmă cu o lună. În pofida creșterii numărului de camioane procesate, fluxul intens generează în continuare timpi de așteptare”, se menționează în comunicatul Serviciului Vamal.

Conform autorității, angajații vamali activează la capacitate maximă, cu personal suplimentat. Măsurile de fluidizare sunt coordonate cu autoritățile vamale din România, care, de asemenea, au suplimentat personalul. Transporturile cu mărfuri perisabile sunt procesate prioritar, prin utilizarea benzii separate destinate operatorilor economici autorizați (AEO).

În această situație, autoritățile fac apel la înțelegere și colaborare din partea transportatorilor și conducătorilor auto.

„Serviciul Vamal înțelege dificultățile cu care se confruntă transportatorii și conducătorii auto în condițiile unui trafic intens. Reducerea timpilor de așteptare rămâne o prioritate, iar funcționarii vamali lucrează continuu, în coordonare cu autoritățile partenere, pentru a asigura procesarea unui număr cât mai mare de camioane, cu respectarea procedurilor de control”, se mai arată în mesajul autorității vamale.