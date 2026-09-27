Atenție, călători! Aglomerație mare la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni

Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova.

„Echipele Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, este mesajul autorităților de la frontieră.

În acest sens, forțele de ordine recomandă participanților la traficul transfrontalier să aleagă, dacă e posibil, punctele de trecere a frontierei: Leova–Bumbăta sauCahul–Oancea