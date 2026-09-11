Atenție, călători! Măsuri speciale la Aeroport, în perioada tranzitului pelerinilor hasidici

În acest sens, Poliția de Frontieră anunță că vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru organizarea fluxurilor și menținerea siguranței și ordinii în perimetrul aeroportuar.

Mai exact:

Accesul în terminal va fi autorizat doar pasagerilor, personalului aeroportuar și membrilor echipajelor aeronavelor;

Pasagerii vor putea intra în terminal doar cu cel mult trei ore înainte de ora programată a plecării, în baza documentului de călătorie și a confirmării zborului”;

Circulația și staționarea autocarelor vor fi gestionate în zonele special desemnate, conform indicațiilor personalului responsabil și ale autorităților competente;

Șoferii și organizatorii grupurilor sunt îndemnați să respecte traseele stabilite, punctele de oprire și instrucțiunile echipelor aflate la fața locului, pentru a evita blocarea căilor de acces către terminal.

„Pasagerilor le recomandăm să verifice din timp statutul zborului, să aibă pregătite documentele necesare pentru control și să urmeze indicațiile reprezentanților autorităților și serviciilor implicate”, este mesajul Poliției de Frontieră pentru cetățeni.

În același sens, autoritățile atrag atenția că măsurile au un caracter temporar și sunt aplicate pentru gestionarea în siguranță a fluxului sporit de călători și desfășurarea organizată a proceselor.

Este de menționat că pelerinii hasidici anual, în luna septembrie, se deplasează spre orașul Uman din Ucraina, pentru a sărbători Anul Nou evreiesc (Roș Hașana). Din cauza războiului provocat de Rusia în Ucraina spațiul aerian ucrainesc este închis, iar pelerinii tranzitează teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.