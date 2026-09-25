Atenție, călători! Punctul de trecere a frontierei Vulcănești și-a sistat temporar activitatea

Potivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, cauza ține de niște defecțiuni la rețeaua de fibră optică din afara punctului de trecere Vulcănești.

„Concomitent, defecțiuni similare sunt înregistrate și la punctului de trecere Mirnoe. Pentru a asigura continuitatea activității, formalitățile sunt efectuate temporar în regim manual, până la restabilirea conexiunii”, se menționează într-o declarație a Poliției de Frontieră.

În acest sens, autoritățile au solicitat ca specialiștii companiei furnizoare de servicii de internet să intervină în teren și să întreprindă măsurile necesare pentru identificarea și remedierea defecțiunilor.

De asemenea, autoritatea de la frontieră vine cu o solicitare către călători să manifeste înțelegere și să țină cont de situația creată la planificarea traversării frontierei.