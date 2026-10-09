Atenție la ciuperci: 45 de persoane s-au intoxicat de la începutul anului, inclusiv trei copii

Potrivit ANSP, printre principalele cauze ale intoxicațiilor se numără consumul ciupercilor culese fără cunoașterea sigură a speciilor, procurarea acestora de la comercianți neautorizați sau de pe marginea traseelor, precum și prepararea necorespunzătoare.

Specialiștii avertizează că unele specii otrăvitoare pot fi confundate cu cele comestibile și subliniază că nu există metode tradiționale sigure pentru a determina dacă o ciupercă este otrăvitoare. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să culeagă doar ciuperci pe care le cunosc cu certitudine și să nu le consume dacă au îndoieli privind specia.

ANSP recomandă procurarea ciupercilor doar din locuri autorizate și evitarea celor bătrâne, degradate sau viermănoase. De asemenea, acestea nu trebuie recoltate din apropierea gunoiștilor, a traseelor intens circulate sau din zone în care au fost utilizate pesticide. Ciupercile trebuie prelucrate cât mai curând după recoltare, păstrate în condiții adecvate și consumate numai după o preparare termică corespunzătoare.

Simptomele intoxicației pot include greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, transpirații abundente, slăbiciune, dureri de cap și amețeli. Acestea pot apărea la scurt timp după consum sau după mai multe ore. În cazurile grave, pot surveni tulburări, halucinații și comă.

În cazul apariției primelor simptome după consumul de ciuperci, ANSP recomandă apelarea imediată a Serviciului 112 și solicitarea asistenței medicale.