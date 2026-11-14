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Atenție la dezinformare! Numere de telefon și adrese web false, distribuite pe Telegram înaintea alegerilor din Găgăuzia

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Atenție la dezinformare! Numere de telefon și adrese web false, distribuite pe Telegram înaintea alegerilor din Găgăuzia

Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează alegătorii din UTA Găgăuzia despre apariția unor informații false privind linia telefonică de informare a alegătorilor. Potrivit instituției, pe mai multe canale de Telegram circulă anunțuri care conțin numere de telefon și adrese web false, prezentate drept contacte oficiale.

CEC precizează că numărul corect al liniei de informare a alegătorilor este (+373) 22 880101. Acesta a fost anunțat de instituție în contextul alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026.

Linia telefonică va funcționa sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 09:00 și 17:00, iar duminică, 15 noiembrie, în ziua scrutinului, între orele 07:00 și 21:00.

În acest context, CEC îndeamnă alegătorii să se informeze doar din sursele oficiale ale autorităților electorale, să verifice autenticitatea anunțurilor înainte de a le distribui și să manifeste prudență față de informațiile care circulă în mediul online.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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