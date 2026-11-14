Atenție la dezinformare! Numere de telefon și adrese web false, distribuite pe Telegram înaintea alegerilor din Găgăuzia

CEC precizează că numărul corect al liniei de informare a alegătorilor este (+373) 22 880101. Acesta a fost anunțat de instituție în contextul alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026.

Linia telefonică va funcționa sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 09:00 și 17:00, iar duminică, 15 noiembrie, în ziua scrutinului, între orele 07:00 și 21:00.

În acest context, CEC îndeamnă alegătorii să se informeze doar din sursele oficiale ale autorităților electorale, să verifice autenticitatea anunțurilor înainte de a le distribui și să manifeste prudență față de informațiile care circulă în mediul online.