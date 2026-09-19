Atenție la fermentarea vinului: IGSU avertizează asupra riscului de intoxicație

Avertismentul vine în contextul activităților de prevenire desfășurate de IGSU în perioada producerii vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, diaxidul de carbon este incolor și inodor și se poate acumula în concentrații periculoase în spațiile închise și slab ventilate. Intoxicația poate provoca dureri de cap, amețeli și vomă, iar în cazurile grave poate duce la convulsii, comă și deces.

Salvatorii recomandă ca recipientele cu must să nu fie amplasate în spații închise și ca încăperile în care are loc fermentarea să fie bine ventilate. Înainte de a intra într-un beci sau într-o altă încăpere unde fermentează vinul, IGSU recomandă verificarea nivelului de oxigen cu ajutorul unei lumânări. Dacă aceasta se stinge, încăperea trebuie părăsită imediat. Totodată, oamenii sunt îndemnați să anunțe o persoană apropiată atunci când intră într-un astfel de spațiu.

În perioada 2016-2024, în Republica Moldova s-au înregistrat 15 decese provocate de intoxicația cu dioxid de carbon rezultat din fermentarea vinului. Activitățile de prevenire vor continua pe toată perioada producerii vinului, în toate raioanele țării. În cazul unei situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.