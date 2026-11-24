Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 23 noiembrie, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 07:32.

Potrivit informațiilor operative, doi frați: de 16 ani și respectiv 19 ani, au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon emanat de la soba de încălzit.

„Mama acestora a declarat că, spre dimineață la trezire, tinerii au început să prezinte stări de amețeală și vomă. Femeia a apelat Serviciul 112, iar la fața locului a intervenit echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. În urma examinării medicale, cei doi au refuzat spitalizarea”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului de către specialiștii IGSU, s-a stabilit că cel mai probabil cauza incidentului a fost nerespectarea regulilor de exploatare a sobei. Mai exact, unul dintre frați a închis cahla sobei, fapt care a împiedicat evacuarea normală a produselor de ardere și a provocat acumularea monoxidului de carbon în interiorul camerei.

Din fericire, incendiu în locuință nu s-a produs.

„În acest sens, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului. Totodată, este recomandat canalele de ventilare să nu trebuie să fie obturate, pentru a preveni acumularea gazelor toxice în încăperi. De asemenea, în locuințele unde există sobă sau alte surse de încălzire pe bază de combustibil solid, se recomandă aerisirea regulată a încăperilor. Este binevenită instalarea unui detector de fum și de monoxid de carbon, pentru avertizare timpurie”, se menționează în mesajul pompierilor și salvatorilor.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 27 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, în urma cărora au avut de suferit 39 de persoane, inclusiv 14 de minori, iar 8 persoane au decedat.

În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze la Serviciul 112.