Potrivit STISC, mesajele sunt concepute astfel încât să creeze impresia că provin de la instituțiile oficiale ale statului. Scopul atacatorilor este obținerea ilegală a datelor personale și financiare ale cetățenilor sau infectarea dispozitivelor acestora.

În cadrul campaniei de phishing prin SMS, cunoscută și sub denumirea de „smishing”, potențialele victime sunt direcționate către un site care reproduce elementele de identitate vizuală ale serviciului MPay și pretinde că afișează informații despre o amendă de circulație.

Specialiștii în securitate cibernetică îndeamnă cetățenii să nu acceseze linkurile suspecte primite prin SMS și să verifice eventualele amenzi sau alte obligații de plată direct pe platformele oficiale ale instituțiilor vizate.

Totodată, STISC recomandă cetățenilor să nu introducă date personale, bancare sau alte informații sensibile în formularele accesate prin intermediul unor asemenea mesaje. Instituțiile oficiale nu solicită astfel de informații prin SMS.

Persoanele care primesc mesaje suspecte sunt îndemnate să blocheze expeditorii și să raporteze incidentele autorităților competente.

”Vă rugăm să fiți vigilenți și să acordați o atenție sporită mesajelor primite”, transmite STISC.