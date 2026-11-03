Au fost anunțate locul și zilele în care vor fi organizate negocierile de pace dintre ruși și ucraineni

Conform acestuia, părțile vor discuta despre garanțiile de securitate postbelice, renunțarea la lupte și problemele umanitare, notează mediafax.ro.

Alte întâlniri vor fi cu europenii

De asemenea, săptămâna aceasta, negociatorii americani se vor întâlni la Bruxelles cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO. Ei vor discuta despre securitatea Ucrainei după război și despre fondurile necesare pentru reconstrucția sa.

Steve Witkoff a declarat că Statele Unite doresc să valorifice progresele realizate în cadrul întâlnirilor anterioare din Kiev, Oslo și Sankt Petersburg și să ajungă la un „acord de pace cuprinzător și durabil, care va asigura securitatea pentru generațiile viitoare”.