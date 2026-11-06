Au fost înregistrate peste 275 000 de cereri pentru compensațiile la energie

Potrivit oficialului, aproximativ 60% dintre cereri au fost depuse online de solicitanți, iar alte 40% au fost înregistrate cu sprijinul asistenților sociali, transmite MOLDPRES.

Ministrul a îndemnat cetățenii să nu se grăbească să depună cererile, întrucât înregistrarea timpurie nu oferă prioritate la acordarea ajutorului. Termenul-limită pentru înscrierea în sistem este 27 noiembrie, iar toate solicitările vor fi procesate după această dată, în baza criteriilor de eligibilitate.

„Nu înseamnă că, dacă te-ai înregistrat printre primii, ai șanse mai mari să primești compensația. (...) Este timp până pe 27 noiembrie să se înregistreze toți”, a declarat Natalia Plugaru.

„Vreau să vă spun că noi nu procesăm acum cererile. Cererile sunt procesate automat, practic. Este un sistem care are niște criterii și face calculele, adică calculatorul decide până la urmă. Calculatorul decide după data de 27 noiembrie. Tocmai de asta nu este nevoie să se grăbească și răspunsurile nu vor fi până pe data de 27 noiembrie. Acum sistemul doar înregistrează toate cererile, iar după 27 noiembrie va începe să verifice care dintre gospodării se califică, care nu și ce compensații vor primi”, a explicat Natalia Plugaru.

Potrivit ministrului, estimările autorităților indică aproximativ 660 000–670 000 de gospodării care ar putea beneficia de ajutor în acest sezon rece. Această cifră nu reprezintă însă un plafon, toate gospodăriile care vor întruni criteriile de eligibilitate urmând să primească sprijinul.

Cererea de compensație poate fi depusă pe platforma compensatii.gov.md, iar persoanele care întâmpină dificultăți se pot adresa asistenților sociali sau specialiștilor din centrele unificate de prestare a serviciilor publice. Primele plăți vor fi efectuate în luna decembrie, pe card sau prin intermediul oficiilor poștale.

Natalia Plugaru a precizat că sistemul va analiza automat solicitările după încheierea perioadei de înregistrare, ținând cont de veniturile gospodăriei, numărul membrilor familiei și alte criterii de eligibilitate. Printre acestea se numără valoarea cadastrală a locuinței, existența unor venituri importante din dividende sau dobânzi bancare, precum și deținerea unui automobil fabricat în ultimii trei ani.

Compensațiile vor fi acordate pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Ajutorul lunar va varia între 500 și 1 000 de lei pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale sau energie termică și între 500 și 800 de lei pentru cele care se încălzesc cu energie electrică sau combustibili solizi.

Pentru acest sezon rece, Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 2,7 miliarde de lei pentru programul de compensații.

Înregistrarea pentru compensațiile la energie din cadrul programului guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2026–2027 a început luni, 2 noiembrie. Autoritățile estimează că între 660 000 și 670 000 de gospodării vor beneficia de sprijin financiar în această iarnă, iar bugetul necesar este evaluat la 2,6–2,7 miliarde de lei. Cererile pot fi depuse online, pe platforma compensatii.gov.md, sau cu ajutorul asistenților sociali din localități.