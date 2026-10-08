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Au fost recepționate primele 120 de mii de doze de vaccin antigripal

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Au fost recepționate primele 120 de mii de doze de vaccin antigripal

Republica Moldova a recepționat primul lot de 120 de mii de doze de vaccin antigripal, din totalul de 240 de mii achiziționate pentru sezonul gripal 2026-2027. Vaccinurile urmează să fie distribuite instituțiilor medicale pentru imunizarea persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și a personalului din anumite categorii profesionale, transmite IPN.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinurile au fost achiziționate din resursele financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul antigripal trivalent, administrat în doză de 0,5 ml, oferă protecție împotriva a trei tulpini ale virusului gripal: A(H1N1), A(H3N2) și B(Tokyo).

Instituția subliniază că vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de dezvoltare a formelor severe de gripă, precum și la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și deceselor asociate bolii.

Ministerul Sănătății și ANSP recomandă administrarea vaccinului antigripal inclusiv concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, precum cele împotriva tetanosului și difteriei la adulți, infecțiilor pneumococice și COVID-19.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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