Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc în noaptea de 14 decembrie 2025. Cei doi bărbați, aflați în stare de ebrietate, au intrat în conflict cu un angajat al fermei, care se ocupa de îngrijirea animalelor.

Ca urmare, victima a fost agresată de cei doi. La un moment dat, bărbatul a încercat să fugă, însă unul dintre agresori l-a urmărit și l-a oprit, în timp ce celălalt a continuat să-l lovească.

Acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu piciorul în zona capului, precum și o lovitură cu un ciocan. În urma agresiunii, victima a suferit răni grave la cap, care i-au provocat moartea.

Pentru a ascunde crima, cei doi au transportat inițial cadavrul în interiorul fermei. Ulterior, l-au dus într-o fâșie forestieră, unde l-au aruncat într-o râpă situată la aproximativ trei kilometri de satul Svetlîi.

Totodată, aceștia au incendiat telefonul mobil și bunurile personale ale victimei, pentru a distruge urmele infracțiunii.

Instanța i-a găsit vinovați pe ambii bărbați de omor intenționat, săvârșit de două persoane, și i-a condamnat la câte 17 ani de închisoare. Pedepsele urmează să fie executate într-un penitenciar de tip închis.