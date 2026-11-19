Conversațiile înregistrate dezvăluie cum participanții discută despre așteptarea finanțării, înainte de al doilea tur de vot. În conversații este folosit cuvântul „bomboane”, care ar însemna de fapt plăți monetare, scrie Disinfo.md.

Pe 13 noiembrie, Rupor.md a relatat, citând surse Disinfo.md, că fosta rețea a lui Ilan Șor ar fi reluat operațiunile în Găgăuzia. Potrivit publicației, ofițerii anticorupție ar fi inițiat o anchetă privind posibila luare de mită a alegătorilor în numele a 11 candidați pentru Adunarea Populară.

În înregistrările audio publicate anterior se discuta despre plăți în numerar către activiști. Se crede că unele dintre aceste plăți sunt legate de Valentin Cimpoieș. Presa raporta și posibile plăți de 2500 de lei per vot pentru anumiți candidați.

Al doilea tur al alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei este programat pentru 29 noiembrie.