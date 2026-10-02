AUDIO // „Vă duceți fără emoții, totu-i bine”. Un fost examinator auto, reținut de CNA

De menționat că, la data de 1 octombrie curent, în cadrul aceleiași cauze penale, a fost reținut un instructor auto din municipiul Chișinău.

Conform datelor prezentate, bănuiții, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP, ar fi pretins și primit sistematic de la candidați sume de până la 1700 de euro. În schimbul acestor bani, se promitea facilitarea susținerii probelor teoretice și practice ale examenului auto pentru categoria „B”.

În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat noi percheziții la domiciliul celui de-al doilea bănuit, în urma cărora fostul examinator a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, probarea faptelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.