Potrivit auditorilor, mai multe probleme semnalate în auditul precedent nu au fost soluționate. Din cele 61 de recomandări evaluate, 21 au fost implementate integral, 29 – parțial, două nu au fost realizate, iar alte nouă și-au pierdut actualitatea în urma modificărilor cadrului de politici. Deficiențele persistente afectează accesul pacienților la servicii și tratamente oncologice în timp util.

Probleme au fost constatate și în aprovizionarea cu medicamente. În perioada 2024-2026, agenții economici nu au livrat 29 de poziții de medicamente oncologice contractate, în valoare de 6,6 milioane de lei. Reprezentantul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a declarat că instituția a început organizarea mai timpurie a licitațiilor și semnarea contractelor înainte de începutul anului de gestiune, pentru a preveni astfel de situații.

Totodată, lista națională a medicamentelor esențiale nu a fost actualizată din 2021. Unele preparate necesare tratamentului oncologic lipsesc din document, iar altele nu sunt disponibile în cantități suficiente. Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că lucrează la revizuirea listei, care urmează să fie finalizată la începutul anului 2027.

Restanțe sunt și la actualizarea protocoalelor clinice. Din cele 31 de documente din domeniul oncologiei, doar șapte au fost revizuite. Ministerul Sănătății a anunțat constituirea unor grupuri de lucru, însă auditorii au atras atenția asupra lipsei unui calendar concret de actualizare pentru fiecare protocol.

Nici Programul Național de Control al Cancerului pentru anii 2026-2030 nu a fost încă aprobat. Șefa Direcției politici în domeniul asistenței medicale spitalicești din cadrul MS, Diana Buga, a precizat că documentul a trecut etapele de avizare și expertizare și a fost transmis Comisiei Europene pentru consultare. Autoritățile estimează că acesta va fi aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

Deficiențe persistă și în serviciile de radioterapie. Deși departamentul Institutului Oncologic a fost modernizat, dotarea nu este completă, iar al doilea accelerator liniar prevăzut în program nu a fost instalat. Defecțiunile echipamentelor existente au contribuit la menținerea listelor de așteptare. În anii 2024-2025, pacienții au așteptat, în medie, până la trei luni pentru radioterapie, iar în primul semestru al anului 2026 – două luni.

Curtea de Conturi constată că, deși au fost făcute investiții și au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor oncologice, o parte importantă a recomandărilor anterioare a fost realizată doar parțial. Auditorii subliniază necesitatea unor rezultate concrete, care să asigure accesul pacienților la specialiști, medicamente și tratamente în timp util.