Auditorii precizează că unele informații provin din înregistrări mai vechi, realizate în perioade în care cerințele de evidență erau diferite. Totuși, datele incomplete îngreunează administrarea patrimoniului și verificarea drepturilor de proprietate. De asemenea, au fost identificate 25,4 mii de bunuri cu numere cadastrale provizorii, fără reprezentare grafică și neevaluate, terenuri cu suprafețe diferite față de cele indicate în reprezentarea grafică, precum și construcții care figurează în registru, deși au fost demolate sau nu mai există.

Reprezentanții Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru au contestat însă cifra privind lipsa datelor de identificare. Directorul instituției, Ivan Danii, a declarat că, potrivit verificărilor proprii, aproximativ 500 de mii de bunuri nu au IDNP-ul proprietarilor înregistrat. O parte dintre date au fost corectate din oficiu, iar pentru celelalte sunt necesare verificări în teritoriu și discuții cu proprietarii. Totodată, sistemele cadastrale urmează să fie modernizate, iar automatizarea proceselor ar trebui încheiată până în 2028.

Auditul a evidențiat și probleme în procesarea documentelor. În 2025, aproximativ 17,5 mii de cereri au fost recepționate electronic, însă datele au fost introduse ulterior manual într-un alt sistem. Nici documentele tehnice scanate și păstrate în arhiva electronică nu permit preluarea automată a informațiilor. Directorul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, Radu Chilaru, a anunțat că noul sistem e-Arhivă a fost pus în funcțiune pe 19 noiembrie și ar urma să reducă introducerea repetată a datelor.

O altă deficiență vizează lipsa notificărilor electronice către proprietari atunci când sunt operate modificări în registrul cadastral. Sistemul nu este integrat cu serviciul guvernamental M-Notify, astfel că titularii drepturilor nu sunt informați automat despre schimbări. Potrivit conducerii Agenției Geodezie, această funcționalitate va fi luată în calcul la dezvoltarea noilor sisteme, în condițiile în care platforma actuală datează din 1999.

Probleme au fost constatate și în protecția datelor. Deși regulamentul instituției prevede testarea periodică a copiilor de rezervă, din 2024 nu au fost documentate teste de restaurare a datelor și aplicațiilor. Agenția menționează că a procurat servere cu sprijinul Băncii Mondiale, iar Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a precizat că migrarea sistemelor pe o infrastructură nouă este în desfășurare. Procesul este însă îngreunat de dificultăți tehnice legate de copierea și restaurarea mașinilor virtuale cu volume mari de date.

Deficiențe există și în schimbul de informații cu Serviciul Fiscal de Stat. Deși Codul Fiscal prevede transmiterea zilnică a datelor despre bunurile imobile și titularii obligațiilor fiscale, informațiile cadastrale sunt expediate o dată la trei luni, iar procesarea poate dura până la două săptămâni. În unele cazuri, actualizările făcute de primării în evidența fiscală sunt suprascrise de datele transmise ulterior. Agenția și Serviciul Fiscal lucrează la automatizarea schimbului prin platforma MConnect, mecanism care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie.

Pentru remedierea deficiențelor, Curtea de Conturi a formulat 18 recomandări, care vizează actualizarea datelor cadastrale, consolidarea securității informaționale, automatizarea proceselor și îmbunătățirea schimbului de informații între instituții.