Aur în premieră pentru R. Moldova: Ion Basoc a devenit campion mondial la para judo

În drumul spre titlul mondial, Ion Basoc i-a învins pe reprezentanții Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului. Printre adversarii săi s-a numărat brazilianul Wilians Silva de Araújo, campion paralimpic la Paris 2024.

Basoc și de Araújo s-au întâlnit și în finala Jocurilor Paralimpice de la Paris, unde sportivul brazilian s-a impus, iar moldoveanul a obținut medalia de argint. De această dată, Ion Basoc l-a învins pe de Araújo și a cucerit titlul mondial.

În categoria J1, până la 70 de kilograme, Vadim Crețu s-a clasat pe locul nouă, după ce a abandonat din cauza unei accidentări la cot în lupta cu românul Alex Bologa. Nicolai Bondarev a ocupat locul șapte în categoria J2, 90 de kilograme, iar Oleg Crețul nu a putut participa din cauza unei urgențe medicale.

Delegația Republicii Moldova este formată din opt sportivi. Campionatul Mondial IBSA de para judo se încheie cu proba pe echipe, programată în ultima zi a competiției.