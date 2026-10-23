Austria expulzează patru diplomați ruși din cauza unor suspiciuni de spionaj

Într-un comunicat, Ministerul de Externe austriac precizează că trei diplomați de la Ambasada Rusiei din Viena au fost declarați ''personae non gratae'', conform articolului 9 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, pentru desfășurarea de ''activități incompatibile cu statutul lor diplomatic''.



Aceeași măsură a fost luată și în cazul unui al patrulea diplomat rus acreditat pe lângă misiunea permanentă a țării sale la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena.



Acest reprezentant rus se ocupa de chestiuni legate de securitatea militară și controlul armamentelor în cadrul misiunii sale, a precizat Ministerul austriac în nota sa.



Cei patru reprezentanți ruși ''au fost somați să părăsească teritoriul austriac'', a precizat MAE de la Viena, condus de liberala Beate Meinl-Reisinger.



De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Austria a expulzat 18 diplomați ruși, între care cei patru anunțați vineri.



Rusia are trei misiuni diplomatice la Viena - una bilaterală, una pe lângă OSCE și o a treia pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu peste 200 de diplomați acreditați, potrivit postului public de televiziune ORF.



Austria este o țară neutră și membră a Uniunii Europene, care sprijină Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse.



În acest scop, Austria oferă Ucrainei ajutor umanitar și civil, dar nu și militar, contribuind totodată la finanțarea țării atacate și găzduind zeci de mii de refugiați ucraineni, care locuiesc în mare parte la Viena.



Capitala Austriei, care găzduiește numeroase organisme internaționale, este de decenii considerată un important centru de spionaj, notează EFE, preluat de agerpres.ro.