Autoritățile avertizează asupra riscului de gripă aviară în perioada migrației păsărilor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc pentru păsările domestice, în special în perioada migrației. Virusul se poate transmite atât prin contact direct cu păsările infectate, cât și indirect, prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte, îmbrăcăminte sau alte obiecte contaminate.

Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) arată că, în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8 mii de focare, iar numărul depistărilor la păsările sălbatice a fost de patru ori mai mare decât în iarna precedentă. În fermele avicole, cele mai multe infectări au fost asociate contactului indirect cu păsările sălbatice.

Pentru a reduce riscul de infectare, ANSA recomandă limitarea accesului persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările, curățarea și dezinfectarea periodică a adăposturilor și protejarea hranei și a apei de contaminare. Păsările domestice trebuie menținute în spații închise sau îngrădite, pentru a evita contactul cu cele sălbatice și accesul la ape deschise.