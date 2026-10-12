Deschide.md

Autoritățile din Găgăuzia, obligate să stabilească, până pe 13 octombrie, spațiile pentru afișaj electoral

Deschide.MD
Actualizat la:
Autoritățile din Găgăuzia, obligate să stabilească, până pe 13 octombrie, spațiile pentru afișaj electoral

Autoritățile publice locale din Găgăuzia trebuie să stabilească locuri pentru afișaj electoral și să pună la dispoziția concurenților electorali spații pentru întâlniri cu alegătorii, în contextul alegerilor din 15 noiembrie. Comisia Electorală Centrală reamintește că termenul-limită pentru asigurarea acestor spații este 13 octombrie, cu trei zile înainte de începerea pe 16 octombrie a campaniei electorale, transmite IPN.

CEC menționează că panourile pentru afișaj electoral trebuie să aibă o suprafață de cel puțin doi metri pătrați, iar autoritățile sunt obligate să amenajeze minimum două astfel de locuri la fiecare șase mii de alegători. De asemenea, în municipii, orașe și comune trebuie asigurat cel puțin un loc special pentru afișaj electoral în fiecare localitate componentă.

Autoritatea electorală precizează că deciziile privind amplasarea panourilor și stabilirea spațiilor pentru întâlnirile electorale trebuie afișate imediat la sediile autorităților locale. Acestea urmează să fie aduse la cunoștința celor interesați prin intermediul mass-media și al altor mijloace de comunicare.

Campania electorală pentru alegerile regionale din Găgăuzia va începe pe 16 octombrie, cu o lună înainte de scrutinul din 15 noiembrie.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md