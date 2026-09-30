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Autoritățile, din nou în alertă. O nouă dronă a trecut ilegal spațiul aerian al R. Moldova

Cristina Vlah
Autoritățile, din nou în alertă. O nouă dronă a trecut ilegal spațiul aerian al R. Moldova

Autoritățile R. Moldova sunt din nou în alertă, după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al statului nostru. Potrivit datelor înregistrate, obiectul a traversat frontiera la ora 20:45.

Ministerul Apărării al R. Moldova anunță că drone a venit din direcția loc. Șerșenți, regiunea Vinița, Ucraina spre proximitatea localitatea Slobozia Rașcov, segmentul transnistrean. Ulterior, acesta s-a îndreptat spre localitatea Țipova, r. Rezina.

Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona loc. Brănești, Orhei.

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, la ora 20:45. Spațiul aerian zona Centru a fost închis.

Ulterior, la ora 21:07 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis”, se menționează în mesajul celor de la Apărare.  

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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