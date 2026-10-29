Autoritățile își propun să crească rata de ocupare a populației active la 60,9% până în 2030

Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtold, a menționat că autoritățile vor să faciliteze revenirea diasporei pe piața muncii prin recunoașterea experienței profesionale acumulate peste hotare și să crească participarea femeilor pe piața muncii prin extinderea rețelei de creșe.

Potrivit Feliciei Bechtold, autoritățile își propun să sprijine integrarea pe piața muncii a aproximativ două mii de persoane cu dizabilități în următorii ani, prin adaptarea locurilor de muncă, dar și prin acordarea de subvenții. De asemenea, vor fi dezvoltate măsuri de ocupare pentru persoanele strămutate din Ucraina, inclusiv prin facilitarea recunoașterii calificărilor și accesului la forme flexibile de muncă.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Suport pentru reforma pieței muncii” , implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în perioada noiembrie 2024-octombrie 2026, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. Directorul executiv al „Expert-Grup”, Adrian Lupușor, a subliniat că este necesară analizarea problemelor legate de nivelul salariilor și de rata de ocupare a populației, elaborarea unor politici pentru soluționarea lor și sprijinirea instituțiilor publice responsabile.

Directoarea executivă a Fundației Soros Moldova, Daniela Vidaicu, a subliniat necesitatea continuării reformelor pentru a asigura condiții de muncă decente și venituri suficiente pentru un trai decent. Potrivit acesteia, fundația susține reforma pieței muncii pentru ca beneficiile creșterii economice să se reflecte în bunăstarea populației.

Potrivit autorităților, aproximativ 574 de mii de persoane din populația activă nu sunt încadrate în muncă. Rata tinerilor NEET este de 23,2%, iar cea a persoanelor cu dizabilități neîncadrate în muncă – de 14,5%.