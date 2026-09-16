Autoritățile își propun să reducă de șapte ori mortalitatea maternă până în 2030

Programul prevede identificarea și monitorizarea timpurie a gravidelor cu sarcini cu risc, precum și analiza sistematică a cazurilor de deces matern sau a situațiilor în care femeile au fost în pericol de a-și pierde viața în urma unor complicații. Autoritățile intenționează și să introducă fișa electronică a gravidei, care va permite identificarea factorilor de risc și stabilirea unui program individual de monitorizare a sarcinii.

În cazul nou-născuților, măsurile vizează actualizarea standardelor și protocoalelor de îngrijire neonatală, cu o atenție sporită pentru copiii cu greutate mică la naștere. Până în 2030, toate maternitățile ar urma să aplice integral protocoalele și standardele actualizate.

Programul prevede și reducerea ratei nașterilor prin cezariană, de la 32,5% în 2025 la cel mult 29,3% în 2030. Potrivit Ministerului Sănătății, ponderea acestor intervenții a crescut de la 17,5% în 2015 la 32,5% în 2025, iar în instituțiile medicale private aproximativ una din două nașteri are loc prin cezariană. Pentru reducerea ratei, autoritățile vor introduce monitorizarea sistematică a operațiilor în toate centrele perinatale și vor elabora un protocol clinic național.

Totodată, autoritățile intenționează să extindă finanțarea fertilizării in vitro. În prezent, 37 de persoane eligibile beneficiază de aceste servicii, iar până în 2030 numărul lor ar urma să ajungă la o mie. Ministerul Sănătății estimează pentru această măsură cheltuieli de aproximativ 50 de milioane de lei.

Costul total al programului pentru perioada 2026-2030 este estimat la circa 171,3 milioane de lei. Finanțarea va proveni din bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și surse externe.