Autoritățile locale din R. Moldova și UE, într-o nouă platformă de dialog pentru procesul de aderare

Prezentă la reuniune, președintele Maia Sandu a declarat că inaugurarea Comitetului creează o nouă legătură între Republica Moldova și UE în procesul de aderare. Potrivit șefei statului, țara are nevoie de instituții locale capabile să ofere servicii și soluții pentru cetățeni, iar administrațiile publice locale trebuie să se adapteze noilor realități.

„Doar administrațiile publice locale puternice, cu echipe consolidate și bugete, pot să protejeze comunitățile”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, Mariana Gâju, președintele delegației României la Comitetul European al Regiunilor, și Valentina Casian, co-președinta Comitetului din partea Republicii Moldova, au subliniat rolul noii platforme în apropierea autorităților locale de procesul de aderare la UE și în promovarea intereselor comunităților la nivel european.

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că autoritățile locale trebuie să fie tot mai implicate în procesul de aderare, inclusiv în implementarea legislației europene. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 70% din legislația UE este pusă în aplicare la nivel local.

În cadrul discuțiilor, primarii au atras atenția asupra pregătirii administrațiilor pentru accesarea fondurilor europene. Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a propus elaborarea unor recomandări privind perioada de după reforma administrației publice locale, programe de dezvoltare a capacităților pentru primari și extinderea parteneriatelor directe cu administrațiile din statele UE.

În cadrul reuniunii au fost analizate inclusiv progresele înregistrate în reforma administrației publice locale și rezultatele acesteia, și procesul de aderare la UE. Comitetul consultativ comun este conceput drept o platformă de dialog între reprezentanții locali și regionali din Republica Moldova și cei din Uniunea Europeană, în contextul procesului de aderare a țării la UE.