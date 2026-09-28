Autoritățile ucrainene afirmă că au recuperat 176 de kilometri pătrați în nordul regiunii Donețk

Acțiunea a avut loc în cadrul Operațiunii Vivaldi, în care Ucraina ar fi provocat aproximativ 2.000 de victime rușilor și ar fi capturat 250 de prizonieri de război, informează Agerpres cu referire la EFE.

Din teritoriul total recuperat, 51 de kilometri pătrați au fost eliberați în a treia fază a Operațiunii Vivaldi, cea mai importantă fază de până acum a acestei operațiuni, care a început în secret în luna mai și ale cărei rezultate au început să fie anunțate în septembrie anul acesta, potrivit lui Bilețki.

Generalul ucrainean a mai spus că, datorită acestor acțiuni, Ucraina a eliberat orașele Nove, Ridkodub și Katerinivka și a recâștigat controlul asupra orașelor Karpivka și Novomihailivka.

Bilețki a evidențiat rolul roboților kamikaze, fabricați chiar de Corpul al Treilea din transportoare blindate sovietice BTR-60, în distrugerea fortificațiilor inamice.

El a explicat că rușii nu au reușit să apere teritoriul pe care îl cuceriseră, crezând că Ucraina își va concentra atacul dintr-o altă direcție.

Generalul ucrainean și-a felicitat infanteria pentru performanța sa și a precizat că Operațiunea Vivaldi continuă, odată stabilite noi linii defensive de-a lungul liniei frontului în Liman, la nord de Donețk, unde Ucraina a recucerit acest teritoriu.